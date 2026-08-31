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Царьград

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Астроном Алексеев: 26 сентября лучшее время для наблюдения Нептуна

Астроном Алексеев: 26 сентября лучшее время для наблюдения Нептуна

В сентябре астроном Александр Алексеев прогнозирует лучшее наблюдение Нептуна и Сатурна. 26 сентября Нептун войдёт в противостояние с Солнцем.

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