Акционеры подали в суд на Boeing

Акционеры Boeing предъявили иск, заявив, что группа поставила прибыль выше безопасности и ввела их в заблуждение относительно своего обязательства производить безопасные самолеты до того, как 5 января в полете взорвалась панель пассажирского салона оператора Alaska Airlines.
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