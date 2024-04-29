Очередное громкое убийство россиянина в подмосковных Люберцах. И снова в деле замешаны "бородачи". Это когда-нибудь закончится?

Путин явно не хочет решать проблемы с чурбанами, ему это всё по-барабану, ему надо мировые проблемы решать. А без его пинка все его енералы будут и дальше получать от мигрантов откаты за ничегонеделание.

виктор климахин

Сколько можно терпеть от черножопых чурок шакалов басмачей исламистов свинское шакалье поведение Виноваты олигархи работодатели депутаты и продажные чиновники с полицаями ВЫХОД ОДИН ТОЛЬКО УБИВАТЬ ЧУРОК ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК ВРЕДА НЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ПОЛЬЗА мне интересно куда смотрит преступный мир или их скупили с потрохами или пиздиют и в штаны наложили как собаки поджали хвосты или боятся черножопых чурок