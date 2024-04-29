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Очередное громкое убийство россиянина в подмосковных Люберцах. И снова в деле замешаны "бородачи". Это когда-нибудь закончится?

Очередное громкое убийство россиянина в подмосковных Люберцах. И снова в деле замешаны "бородачи". Это когда-нибудь закончится?

Интересная жизнь с Vera Star Глядя на происходящее в стране, поневоле возникает вопрос: до каких пор это будет продолжаться? В подмосковных Люберцах очередное громкое преступление - в результате нанесенных увечий абу-бандитами, в больнице скончался россиянин Виктор Холманский.

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Комментарии
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В
Василий
Путин явно не хочет решать проблемы с чурбанами, ему это всё по-барабану, ему надо мировые проблемы решать. А без его пинка все его енералы будут и дальше получать от мигрантов откаты за ничегонеделание.
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3 час.
виктор климахин
Сколько  можно   терпеть   от  черножопых  чурок   шакалов  басмачей  исламистов   свинское  шакалье   поведение   Виноваты   олигархи   работодатели   депутаты   и  продажные  чиновники   с  полицаями   ВЫХОД   ОДИН   ТОЛЬКО   УБИВАТЬ   ЧУРОК  ЧЕРНОЖОПЫХ   ШАКАЛОВ  БАСМАЧЕЙ   КАК  БЕШЕННЫХ  СОБАК   ВРЕДА  НЕ  БУДЕТ   ТОЛЬКО  ПОЛЬЗА    мне  интересно   куда  смотрит  преступный  мир   или  их  скупили   с  потрохами   или  пиздиют   и  в  штаны  наложили   как   собаки  поджали  хвосты   или  боятся  черножопых  чурок
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2 час.
роман романыч
может россиянам уже пора сбрить бороды.
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58 мин.

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