Интересная жизнь с Vera Star Глядя на происходящее в стране, поневоле возникает вопрос: до каких пор это будет продолжаться? В подмосковных Люберцах очередное громкое преступление - в результате нанесенных увечий абу-бандитами, в больнице скончался россиянин Виктор Холманский.
Очередное громкое убийство россиянина в подмосковных Люберцах. И снова в деле замешаны "бородачи". Это когда-нибудь закончится?
Комментарии
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В
Василий
Путин явно не хочет решать проблемы с чурбанами, ему это всё по-барабану, ему надо мировые проблемы решать. А без его пинка все его енералы будут и дальше получать от мигрантов откаты за ничегонеделание.
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3 час.
виктор климахин
Сколько можно терпеть от черножопых чурок шакалов басмачей исламистов свинское шакалье поведение Виноваты олигархи работодатели депутаты и продажные чиновники с полицаями ВЫХОД ОДИН ТОЛЬКО УБИВАТЬ ЧУРОК ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК ВРЕДА НЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ПОЛЬЗА мне интересно куда смотрит преступный мир или их скупили с потрохами или пиздиют и в штаны наложили как собаки поджали хвосты или боятся черножопых чурок
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2 час.
роман романыч
может россиянам уже пора сбрить бороды.
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58 мин.
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