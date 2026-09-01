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Три человека тяжело ранены при атаке ВСУ на автомобиль в Мелитополе

Три человека тяжело ранены при атаке ВСУ на автомобиль в Мелитополе

Три человека тяжело ранены в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Мелитополе. Об этом 1 сентября сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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