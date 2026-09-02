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Новости Тамбова

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Центральный рынок проиграл спор за 797 квадратных метров на Коммунальной

Центральный рынок проиграл спор за 797 квадратных метров на Коммунальной

Фото: «Вердикт» Компания рассчитывала сохранить площадку для ярмарки как минимум до конца года, но суд решил, что многолетнее использование территории и платежи городу не заменяют документов на землю.

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