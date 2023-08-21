Росгвардейцы обезвредили найденные мальчиком на пляже боеприпасы ВСУ

Росгвардейцы обезвредили кассетные боеприпасы, найденные на пляже в Донецкой Народной Республике. Опасную находку обнаружил десятилетний мальчик и сообщил о ней сотрудникам ОМОН Росгвардии во время их дежурства по охране общественной безопасности.