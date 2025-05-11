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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пол Скоулз: «МЮ» должен сохранить Бруну и строить команду вокруг него. В случае попадания в Лигу чемпионов приглашать новых игроков будет легко»

Пол Скоулз: «МЮ» должен сохранить Бруну и строить команду вокруг него. В случае попадания в Лигу чемпионов приглашать новых игроков будет легко»

«Бруну должен остаться, потому что он лучший игрок [команды]. Он причастен практически ко всему хорошему, что случалось с «Манчестер Юнайтед».

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