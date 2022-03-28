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Елена Вяльбе: «Преклоняюсь перед НХЛ, не выкинувшей ни одного россиянина. Было бы лучше, если бы все международные организации были такими же»

Елена Вяльбе на примере НХЛ высказалась об отношении к российским спортсменам. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) ответила на вопрос по поводу украинских спортсменов.

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