Поче­му в Лат­вии при­зыв к друж­бе с Рос­си­ей стал уго­лов­но нака­зу­е­мым? Как реше­ние Вид­зем­ско­го окруж­но­го суда по делу Еле­ны Крей­ле свя­за­но с резо­лю­ци­ей Сове­та Без­опас­но­сти ООН? Поче­му Гене­раль­ная Ассам­блея ООН и Сейм Лат­вии взя­ли на себя роль судей по рос­сий­ско-укра­ин­ско­му кон­флик­ту? Правозащитная тема выходит на первый план Я убеж­дён, что глав­ный вопрос в с.