Владимир Бузаев: Политика добрососедства в Латвии стала уголовным делом

Почему в Латвии призыв к дружбе с Россией стал уголовно наказуемым? Как решение Видземского окружного суда по делу Елены Крейле связано с резолюцией Совета Безопасности ООН? Почему Генеральная Ассамблея ООН и Сейм Латвии взяли на себя роль судей по российско-украинскому конфликту? Правозащитная тема выходит на первый план Я убеждён, что главный вопрос в с.
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