Обиженный калужанин написал донос на своих знакомых

Житель Малоярославецкого района обиделся на своих знакомых и сообщил правоохранителям выдуманную историю о том, что товарищи его избили и ограбилиЖитель Малоярославецкого района обиделся на своих знакомых и сообщил правоохранителям выдуманную историю о том, что товарищи его избили и ограбили.