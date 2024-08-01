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Калужские новости

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Обиженный калужанин написал донос на своих знакомых

Обиженный калужанин написал донос на своих знакомых

Житель Малоярославецкого района обиделся на своих знакомых и сообщил правоохранителям выдуманную историю о том, что товарищи его избили и ограбилиЖитель Малоярославецкого района обиделся на своих знакомых и сообщил правоохранителям выдуманную историю о том, что товарищи его избили и ограбили.

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