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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайриз Халибертон набрал 35 очков и 7 передач, «Индиана» сократила отставание в серии с «Нью-Йорком»

Тайриз Халибертон набрал 35 очков и 7 передач, «Индиана» сократила отставание в серии с «Нью-Йорком»

В составе «Пэйсерс» разыгрывающий Тайриз Халибертон набрал 35 очков, 4 подбора, 7 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.

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