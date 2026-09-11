❗️Симферополец убил жену из ревности и сбросил тело в камыши за городом В октябре прошлого года в автомобиле мужчина на почве ревности несколько раз ударил супругу отвёрткой по голове, а после сдавил шею руками — от полученных травм потерпевшая скончалась.
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