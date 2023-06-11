Херш: большинство населения мира поддерживает спецоперацию России

РИАМО - 11 июн. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что большая часть мирового населения поддерживает специальную операцию России на Украине, а США, наоборот, потеряли у них доверие, передает РИА Новости.
РИАМО - 11 июн. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что большая часть мирового населения поддерживает специальную операцию России на Украине, а США, наоборот, потеряли у них доверие, передает РИА Новости.
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