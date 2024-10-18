Пресс-служба дипломатической миссии Российской Федерации в Канберре проинформировала о том, что передаваемые австралийскими властями Вооружённым силам киевского режима будут уничтожены, как и все отправленные до этого бронемашины.
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