Матвейчев пригрозил новыми массовыми бойнями тем, кто недоволен приезжими

Геннадий Бережнов

И если народ не изменится, то подобные истории будут повторяться говорит мерзавец Матвейчев! Этот тупой депутат нам предлагает подстраиваться под мигрантов. И если его не поправили, то это мнение и Думы. Здорово, однако приехали!