Матвейчев пригрозил новыми массовыми бойнями тем, кто недоволен приезжими Даже по меркам нашей думы, он считается уникальным образцом оторванности от народа Один из самых ярых защитников приезжих — думский делегат Олег Матвейчев — записал грозное обращение в адрес миллионов русских, выступающих против привлечения в Россию необъятных толп иностранцев.
Матвейчев пригрозил новыми массовыми бойнями тем, кто недоволен приезжими
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
И если народ не изменится, то подобные истории будут повторяться говорит мерзавец Матвейчев! Этот тупой депутат нам предлагает подстраиваться под мигрантов. И если его не поправили, то это мнение и Думы. Здорово, однако приехали!
Ответить
16 час.
виктор кулик
стрелять таких надо
Ответить
14 час.
Татьяна Кибишева
Откуда взялась эта падаль продажная???
Ответить
7 час.
Свежие комментарии