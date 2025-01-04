Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 845 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Не успели...Это страшное пред...
  • Elena
    Всегда было ясно, что Каллас - дебилка. Но чтоб настолько! Впрочем, у них на Западе чем дебильней, тем выше должность.Впервые ЕС возлаг...
  • Silver Kont
    Да все они педросы, за которых никто никогда не голосует, окромя их родственничков и иже с ними, но по итогам выборов...Лоббисты мигранто...

Матвейчев пригрозил новыми массовыми бойнями тем, кто недоволен приезжими

Матвейчев пригрозил новыми массовыми бойнями тем, кто недоволен приезжими

Матвейчев пригрозил новыми массовыми бойнями тем, кто недоволен приезжими Даже по меркам нашей думы, он считается уникальным образцом оторванности от народа Один из самых ярых защитников приезжих — думский делегат Олег Матвейчев — записал грозное обращение в адрес миллионов русских, выступающих против привлечения в Россию необъятных толп иностранцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
И если народ не изменится, то подобные истории будут повторяться говорит мерзавец Матвейчев! Этот тупой депутат нам предлагает подстраиваться  под мигрантов.  И если его не поправили, то это мнение и Думы. Здорово, однако приехали!
Ответить
16 час.
виктор кулик
стрелять таких надо
Ответить
14 час.
Татьяна Кибишева
Откуда взялась эта падаль продажная???
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх