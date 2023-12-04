После речи патриарха власть "прозрела": У мигрантов отберут паспорта и заблокируют деньги. Жизнь нелегалов будет "невыносимой"

Андрей Павлов

". Тут государство будет беспощадно..." Опять "будет". Сколько этих "будет" было за последние годы! Понимаю, выборы на носу, надо срочно пообещать все, чего электорат желает. После можно и забыть. Не раз и не два писал в комментах, что мигранты это следствие, а причина в симбиозе чиновников, полица́ев и судейских. За последние годы эти триады в регионах здорово окрепли, и если ими не заняться, то все телодвижения против мигрантов бесполезны, просто расценки вырастут. Ну да у диаспор денег хватает. Кстати, об их существовании ни слова. А они не должны существовать. Что это за минигосударства в России? Программы по ликвидации проблемы нет даже в намётках. Поэтому все эти "будет беспощадно" обычный предвыборный трёп.