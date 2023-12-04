СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 904 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • юрий томилин
    Вот только не нужно мнение Хазина приводить по поводу и без. Этот деятель только языком может подметать. Послушайте е..."Силуанов и Набиу...
  • Галина Чужая
    Может пора Константина Эрнста в иноагенты определять?Кто опекает Первы...
  • igor kim
    В 1947, 1967 и 1973 году арабы первыми пошли на конфликт с Израилем, но потерпели поражение. Не будь этого ситуация б...Израиль уже нашел...

После речи патриарха власть "прозрела": У мигрантов отберут паспорта и заблокируют деньги. Жизнь нелегалов будет "невыносимой"

После речи патриарха власть "прозрела": У мигрантов отберут паспорта и заблокируют деньги. Жизнь нелегалов будет "невыносимой"

Удивительные вещи творятся нынче в России, стоило патриарху Кириллу в красках описать масштабы угрозы со стороны мигрантов, как власть «прозрела».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalia Kара
Посмотрите ,какие морды стоят торгуют ,а НАШИ РЕБЯТА ВОЮЮТ .
Ответить
2 час.
Natalia Kара
НАГЛЫЕ НАГЛЫЕ УЖАСНО
Ответить
2 час.
Андрей Павлов
&quot;. Тут государство будет беспощадно...&quot; Опять &quot;будет&quot;. Сколько этих &quot;будет&quot; было за последние годы! Понимаю, выборы на носу, надо срочно пообещать все, чего электорат желает. После можно и забыть. Не раз и не два писал в комментах, что мигранты это следствие, а причина в симбиозе чиновников, полица́ев и судейских. За последние годы эти триады в регионах здорово окрепли, и если ими не заняться, то все телодвижения против мигрантов бесполезны, просто расценки вырастут. Ну да у диаспор денег хватает. Кстати, об их существовании ни слова. А они не должны существовать. Что это за минигосударства в России? Программы по ликвидации проблемы нет даже в намётках. Поэтому все эти &quot;будет беспощадно&quot; обычный предвыборный трёп.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх