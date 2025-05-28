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Медвежий угол

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Из ВСУ побежали элитные англоязычные наемники: «стоять до конца» передумали

Из ВСУ побежали элитные англоязычные наемники: «стоять до конца» передумали

БлокнотРУ Солдат ВСУ накрывает безнадега. И если украинцам под огнем заградотрядов деваться некуда, западные наемники просто машут фронту ручкой: умирать страшно.

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