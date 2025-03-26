МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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Выбор между долгом и чувствами

Выбор между долгом и чувствами

Я год жду мужа с командировки. Первые месяцы казались непроходимыми, но я старалась поддерживать себя.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Что за командировка длинною в 1 год?
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17 час.
ВераВерная
Спокойствие и уверенность в будущем? Ну, этого вы не получите точно. Муж в таких длительных командировках не монахом же живет, вы же должны это понимать. И его редкие звонки говорят о том, что вы стали чужими, между вами уже бездна возникла. И кто эту бездну выравнивать будет? Муж? Это вряд ли. Тогда чего вы ждёте? Рядом с вами есть человек, с которым вам хорошо, он внимателен и проявляет к вам интерес. Так зачем хранить верность мужу, с которым у вас нет ничего общего? Такие длительные разлуки брак не укрепляют, жить надо здесь и сейчас, а не ждать у моря погоды. По традиции этих исповедей вы не раскрываете деталей, но вот если ваш муж в &quot;командировке&quot; в местах не столь отдаленных, то это уже совсем другая история вырисовывается)))
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16 час.
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