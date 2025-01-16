К медикам обратились 146 человек, очищавших берег Кубани от мазута

Трое госпитализированы.фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Краснодарского краяК медикам обратились 146 человек из числа убиравших берег Черного моря от мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».
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