Вопросов миллионы: о чем россияне хотят спросить Владимира Путина

Доступность жилья, меры поддержки бойцов СВО и их семей, организация бесплатного дополнительного образования и многие другие вопросы будут обсуждаться на предстоящей прямой линии Владимира Путина, сообщили «Известиям» в Народном фронте, который обрабатывает вопросы, поступающие президенту.
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