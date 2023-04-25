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Тренер «Жироны» Мичел о победе 4:2: «Реал» вышел на поле с большим чувством превосходства, у них сложно отобрать мяч, но мы были готовы ответить»

Тренер «Жироны» Мичел о победе 4:2: «Реал» вышел на поле с большим чувством превосходства, у них сложно отобрать мяч, но мы были готовы ответить»

«Жирона» выиграла матч 31-го тура Ла Лиги со счетом 4:2. «Мы вышли на игру с отличным настроем, понимая, что нам нужно будет терпеть.

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