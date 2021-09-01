Из Правил дорожного движения исключен знак дополнительной информации – табличка 8.23 «Фотовидеофиксация»

Сегодня, 1 сентября 2021 года, из Правил дорожного движения исключается знак дополнительной информации – табличка 8.
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