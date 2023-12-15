11 интересных фактов о фильме "Чокнутый профессор" (1996), о которых многие не знают

Комедия "Чокнутый профессор" (1996) с Эдди Мерфи в главной роли покорила сердца миллионов зрителей. Зрители с удовольствием наблюдали за тем, как загримированный под толстяка Эдди Мерфи борется со своим худым альтер-эго.