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Менеджер сообщил, что Чимаев сменил спортивное гражданство: «Хамзат больше не швед и уехал в ОАЭ»

«Хамзат переехал, он больше не швед. Почему он это сделал? Он хотел переехать. Он сделал это давно, несколько недель назад», – сообщил менеджер средневеса UFC Хамзата Чимаева Майди Шаммас.

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