Семь стран ЕС пожаловались ЕК на падение турпотока от «российской угрозы»

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лина любимцева

В Евросоюзе искусственно раздувают "российскую угрозу", а потом жалуются? ДА НЕ БУДЕТ РОССИЯ НА НИХ НАПАДАТЬ!! НА ГОВНЮКОВ!! КОМУ ОНИ НУЖНЫ?!! ПУСТЬ САМИ ОТВАЛЯТ ОТ РОССИИ!! Лезут и лезут к России из века в век... ПОГАНЬ!! Тьфу!!