Семь стран ЕС пожаловались ЕК на падение турпотока от «российской угрозы»

Семь государств Восточной Европы — Латвия, Болгария, Эстония, Литва, Польша, Румыния и Словакия — направили совместное обращение в Еврокомиссию с жалобой на существенное падение туристического потока в приграничных зонах.
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