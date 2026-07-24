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Аргументы и Факты

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Семь стран ЕС пожаловались ЕК на падение турпотока от «российской угрозы»

Семь стран ЕС пожаловались ЕК на падение турпотока от «российской угрозы»

Семь государств Восточной Европы — Латвия, Болгария, Эстония, Литва, Польша, Румыния и Словакия — направили совместное обращение в Еврокомиссию с жалобой на существенное падение туристического потока в приграничных зонах.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
В Евросоюзе искусственно раздувают &quot;российскую угрозу&quot;, а потом жалуются?  ДА НЕ БУДЕТ РОССИЯ НА НИХ НАПАДАТЬ!! НА ГОВНЮКОВ!! КОМУ ОНИ НУЖНЫ?!!   ПУСТЬ САМИ ОТВАЛЯТ ОТ РОССИИ!!  Лезут и лезут к России из века в век... ПОГАНЬ!!  Тьфу!!
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