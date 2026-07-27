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Говорит Европа ⚡

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Яков Кедми: ФБР строило антикоррупционные органы Украины, пока украинские элиты построили дворцы

Яков Кедми: ФБР строило антикоррупционные органы Украины, пока украинские элиты построили дворцы

Почему ФБР годами курировало НАБУ и САП, но коррупционные скандалы в Украине лишь нарастали? Куда исчезли деньги американских налогоплательщиков, которые нашли у приближённых семьи Зеленского? Зачем Польша одновременно обостряет конфликт с Украиной и наращивает антироссийскую истерию? И сможет ли администрация Трампа использовать компромат ФБР для смены политического ландшафта в Украине? Яков Кедм… Читать далее: https://govorit.

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