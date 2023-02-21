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Центр «Фобос» спрогнозировал резкие перепады температуры на юге РФ и Северном Кавказе

Центр «Фобос» спрогнозировал резкие перепады температуры на юге РФ и Северном Кавказе

В некоторых субъектах Российской Федерации ожидаются резкие перепады температур,  предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков Эксперт уточнил, что погодные изменения прогнозируются на Северном Кавказе и на юге России.

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