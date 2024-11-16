Им не нужны слова, чтобы общаться

Животные тонко чувствуют, кому можно доверять, а кому — нет. Непосредственность, внутренняя доброта и даже бесстрашие детей становятся основой трогательных и крепких отношений между малышами и их четвероногими друзьями.
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