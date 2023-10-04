ВКС РФ поразили четыре пункта дислокации ВСУ у Торского и Серебрянки

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились информацией об успешно проведённых авиационными подразделениями операциях, в ходе которых уничтожению оказались подвергнуты четыре места расположение войск нацистских формирований киевского режима.
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