Театр абсурда
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Театр абсурда

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"ТУТ МОЖНО ВСЁ": ПОСЛЕ ОСОБОГО ЗАКОНА В РОССИЮ РВАНУТ ТОЛПЫ РАДИКАЛОВ. И ЭТО НЕ ВСЁ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ЭКСПЕРТЫ

"ТУТ МОЖНО ВСЁ": ПОСЛЕ ОСОБОГО ЗАКОНА В РОССИЮ РВАНУТ ТОЛПЫ РАДИКАЛОВ. И ЭТО НЕ ВСЁ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ЭКСПЕРТЫ

В Таджикистане встали на защиту собственных традиций, приняв особый закон, направленный против радикалов.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Рахмон принимает законы, а кто в России мешает принять закон о визовом въезде,о запрете ввоза семей и родственников, о прекращении выдачи паспортов и гражданства РФ- кто издаст Указ о запрете всего этого произвола?! Лукашенко решил проблему в течение суток. А наши продажные  чинуши и депутаты открывают ворота настежь для всякого быдла, от которого нет никому спокойствия.
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6 час.
Виктор Гайдуков
Ужасная статья об ужасной реальности и что? У меня вопрос - а что думают по этому поводу наши народные избранники? Или ничего не думают и думать не собираются? Неужели ждут конкретного пинка от президента? А сами-то что не идут в народ, не спросят, а что Вы, уважаемые избиратели, думаете по поводу проблем с мигрантами и что Вы, народ, предлагаете? Или ждёте выборов? Так сентябрь не за горами и активность, и результаты работы каждой партии, народ оценит  в сентябре, уж будьте уверены.
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5 час.
Одиссей
Чисто технически ровно НИЧЕГО не стоит ввести фейс-контроль на границе и на улицах. ИМХО, даже Закон можно не принимать - достаточно внутренней инструкции МВД и Погранслужбы: иностранцы в бороде и без усов ко въезду не допускаются. Точно так же ,как и иностранки в хиджабе и черном балахоне. И то, и другое явный и открытый признак радикализма. Ну, и полицейский контроль на улицах по этим же признакам. Польза будет даже если менты-оборотни будут брать взятки - это уже какой-никакой прессинг.
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4 час.

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