"ТУТ МОЖНО ВСЁ": ПОСЛЕ ОСОБОГО ЗАКОНА В РОССИЮ РВАНУТ ТОЛПЫ РАДИКАЛОВ. И ЭТО НЕ ВСЁ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ЭКСПЕРТЫ

ninikooo Митусова Рахмон принимает законы, а кто в России мешает принять закон о визовом въезде,о запрете ввоза семей и родственников, о прекращении выдачи паспортов и гражданства РФ- кто издаст Указ о запрете всего этого произвола?! Лукашенко решил проблему в течение суток. А наши продажные чинуши и депутаты открывают ворота настежь для всякого быдла, от которого нет никому спокойствия.

Виктор Гайдуков Ужасная статья об ужасной реальности и что? У меня вопрос - а что думают по этому поводу наши народные избранники? Или ничего не думают и думать не собираются? Неужели ждут конкретного пинка от президента? А сами-то что не идут в народ, не спросят, а что Вы, уважаемые избиратели, думаете по поводу проблем с мигрантами и что Вы, народ, предлагаете? Или ждёте выборов? Так сентябрь не за горами и активность, и результаты работы каждой партии, народ оценит в сентябре, уж будьте уверены.