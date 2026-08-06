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«Ставка на боевой опыт»: посол Долгов оценил назначения в российской армии

«Ставка на боевой опыт»: посол Долгов оценил назначения в российской армии

МОСКВА, 6 августа, ФедералПресс. Кадровые решения, объявленные президентом России Владимиром Путиным на совещании с руководством Министерства обороны, направлены на повышение эффективности управления войсками и решение ключевых задач, стоящих перед российской армией.

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