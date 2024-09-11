В России могут запретить субкультуру квадроберов

Так как эта деятельность может негативно сказаться на психическом здоровье Сенатор Наталия Косихина предложила ввести запрет на субкультуру квадроберов в России, утверждая, что эта деятельность может негативно сказаться на психическом здоровье и привести к серьезным последствиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии