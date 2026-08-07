Russia’s Labor Shortage Worsens as Central Asian Workers Stay Away

The bad economic news keeps coming for the Russian economy. An analysis of Russian government data by the business daily Vedomosti shows that the influx of Central Asian labor migrants to Russia fell by roughly 15 percent during the first half of 2026, deepening an already critical labor shortage in the country.
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