Юрист Соловьёв объяснил, какое наказание может грозить блогеру Косенко

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России рассказал в беседе с RT, какое наказание может грозить блогеру-миллионнику Сергею Косенко, который бросил в сугроб, предположительно, своего двухмесячного сына.
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