Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    ну а потом это.... почувствовав свою безнаказанность начнет изгаляться с большим рвением. Было уже такое в 90-х. так ...Мать пострадавшег...
  • Иван Иванов
    Ублюдки,ни к животным ни к обездоленным ни какой жалости,ещё смеют называть себя людьми.Никогда не делай другому того...Подростки облили ...
  • Maxim
    Землю конфисковать, как орудие преступления..Дроны и люди в по...

Четыре новосибирские школы закрыли на карантин

Четыре новосибирские школы закрыли на карантин

Учреждения временно закрыли из-за санитарных требований. О ситуации рассказала министр образования региона Во время оперативного совещания 23 сентября министр образования Новосибирской области Мария Жафярова сообщила, что временно работу приостановили четыре общеобразовательные организации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх