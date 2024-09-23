Четыре новосибирские школы закрыли на карантин

Учреждения временно закрыли из-за санитарных требований. О ситуации рассказала министр образования региона Во время оперативного совещания 23 сентября министр образования Новосибирской области Мария Жафярова сообщила, что временно работу приостановили четыре общеобразовательные организации.
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