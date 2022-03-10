«Аль-Хелайфи и Леонардо вели себя агрессивно, пытались зайти в судейскую комнату, заблокировали дверь». Судья матча «Реал» – «ПСЖ» написал рапорт в УЕФА

Рефери матча «Реал» – «ПСЖ» отметил в рапорте агрессивное поведение руководителей гостей. Данни Маккели написал жалобу в УЕФА после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, который завершился победой мадридского клуба (3:1).

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