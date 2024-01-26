Депутатам во Львовской области вручили повестки во время церемонии награждения

Сотрудники территориального центра комплектации (ТЦК) явились на церемонию награждения родственников украинских солдат в Червоноградском городском совете Львовской области и вручили депутатам повестки в военкомат.
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