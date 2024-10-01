Очередь на въезд в Россию из Китая образовалась на МАПП Забайкальск

На МАПП Забайкальск образовалась очередь из автомобилей, въезжающих в Россию из Китая. Причиной этого стала большая нагрузка на таможню из-за граждан, которые перевозят товары для продажи, сообщил вице-премьер правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев.
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