Очередь на въезд в Россию из Китая образовалась на МАПП Забайкальск

На МАПП Забайкальск образовалась очередь из автомобилей, въезжающих в Россию из Китая. Причиной этого стала большая нагрузка на таможню из-за граждан, которые перевозят товары для продажи, сообщил вице-премьер правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев.