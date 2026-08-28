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Вячеслав Терентьев: Россия выстоит под массированными атаками БПЛА, если обновит ПВО и сделает ее единой

Вячеслав Терентьев: Россия выстоит под массированными атаками БПЛА, если обновит ПВО и сделает ее единой

Почти весь мир работает на Украину, поэтому вряд ли можно говорить, что мы сможем киевский режим "Искандерами" принудить к миру.

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