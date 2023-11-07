В ДТП на трассе Приволжск-Плёс погиб тракторист и пострадали трое из BMW X3

Полиция назвала предварительную причину трагедии.Пресс-служба УМВД России по Ивановской области обнародовала подробности и видео смертельного ДТП, которое случилось вечером 6 ноября на трассе Приволжск-Плёс.
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