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В ДТП на трассе Приволжск-Плёс погиб тракторист и пострадали трое из BMW X3

В ДТП на трассе Приволжск-Плёс погиб тракторист и пострадали трое из BMW X3

Полиция назвала предварительную причину трагедии.Пресс-служба УМВД России по Ивановской области обнародовала подробности и видео смертельного ДТП, которое случилось вечером 6 ноября на трассе Приволжск-Плёс.

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