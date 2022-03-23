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«Прощай, Егор Крид!», — Валя Карнавал съехалась с Сашей Стоуном

«Прощай, Егор Крид!», — Валя Карнавал съехалась с Сашей Стоуном

Вот уже на протяжении нескольких недель российская тиктокерша Валя Карнавал публикует совместный контент с блогером Сашей Стоуном.

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