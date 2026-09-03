В Рязанской области дали отбой тревоги по БПЛА

Отбой опасности атаки БПЛА дали в Рязанской области в 20.30. Об этом сообщила РСЧС. Напомним, что режим грозы атаки беспилотников объявили сегодня, 3 сентября, в 19.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Рязани водителе...
- Под Рязанью замет...
- В Захаровском окр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым