В Брянской области утвердили предельные цены на капремонт домов на 2027–2028 годы

Предельная стоимость ремонта крыши составит до 13 тысяч 377 рублей за квадратный метр, замена лифта грузоподъёмностью 630 кг с числом остановок более 12 — до 8,38 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A ГЕРОФАРМ снижает ...
- EP ГЕРОФАРМ снижает ...
- ММ ГЕРОФАРМ испытал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым