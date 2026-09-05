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Новости Брянска

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В Брянской области утвердили предельные цены на капремонт домов на 2027–2028 годы

В Брянской области утвердили предельные цены на капремонт домов на 2027–2028 годы

Предельная стоимость ремонта крыши составит до 13 тысяч 377 рублей за квадратный метр, замена лифта грузоподъёмностью 630 кг с числом остановок более 12 — до 8,38 миллионов рублей.

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