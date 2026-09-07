Huawei, Xiaomi и Apple сошлись в битве за складной смартфон

СЯНГАН (ИА Реалист). 7 сентября на мировом рынке смартфонов стартовала беспрецедентная битва: Huawei и Xiaomi провели презентации своих новых флагманских складных устройств, опередив Apple всего на несколько дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Трамп зачищает Ла...
- Символ российской...
- Бразилия и Кения ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым