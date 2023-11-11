Невестка, которая в слове «майонез» три ошибки делает, решила учиться на программиста: «Муж денег не дает, но я возьму кредит!»— Сын со своей будущей женой познакомился в парикмахерской! – рассказывает пятидесятидевятилетняя Лариса Николаевна.