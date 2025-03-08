Не писать и не читать: в школах открывают больше классов для детей с ТНР, а они идут в обычные

На прошлой неделе стало известно, что петербургская школа № 658, где применяют методы вальдорфской педагогики (это альтернативная педагогическая система, направленная на гармоничное развитие ребенка, учитывая его физические, эмоциональные, интеллектуальные и духовные аспекты), не будет в следующем учебном году набирать первоклассников.
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