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Шняги.Нет

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Милые ластоногие, которые на деле — грозные охотники

Милые ластоногие, которые на деле — грозные охотники

Фотографии обаятельных тюленей — настоящая отрада для тех, кто проводит дни в четырёх стенах. Тем более приятно сознавать, что этих зверей вытащили из беды сотрудники благотворительного фонда.

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