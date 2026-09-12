Милые ластоногие, которые на деле — грозные охотники

Фотографии обаятельных тюленей — настоящая отрада для тех, кто проводит дни в четырёх стенах. Тем более приятно сознавать, что этих зверей вытащили из беды сотрудники благотворительного фонда.
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