Почему Путин так не любит Ленина и восхваляет Ильина? Даём ответ на этот вопрос

Здравствуйте, дорогие читатели и подписчики этого канала! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что любое государство базируется на какой-то идеологии, а она в свою очередь на корпусе определенных философских идей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии