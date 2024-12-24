Медвежий угол
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Медвежий угол

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У майнеров праздник. Почему Россия согласилась бесплатно поставлять электричество в Абхазию?

У майнеров праздник. Почему Россия согласилась бесплатно поставлять электричество в Абхазию?

Что ж, история с Абхазией продолжается. Напомним, в декабре эта солнечная республика осталась без электричества, так как остановилась выработка на Ингурской ГЭС из-за чего электричество в стране было только с 21 ночи по 7 часов утра в сутки.

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Комментарии
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Анатолий Кузнецов
Когда хвост вертит собакой это позорно, но это даже не хвост. И почему они обращаются напрямую в Правительство, к Президенту?  Их уровень - губернатор Краснодарского края. И все станет на свои места.
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4 час.
Владислав Владислав
А зачем России влияне в Абхазии ? Они 6ам нахрег без надобности.
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4 час.
сР
сергей Русский
если бы наша &quot;элитка&quot;не воровала в космических масштабах и зарплату получала как весь народ,то можно ещё как-то стерпеть наглую халяву абхазскую,а выходит халява то за счёт народа,нам тарифы поднимут,да ещё &quot;элитка&quot;подсуетится
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2 час.

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