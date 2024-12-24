У майнеров праздник. Почему Россия согласилась бесплатно поставлять электричество в Абхазию?

Анатолий Кузнецов Когда хвост вертит собакой это позорно, но это даже не хвост. И почему они обращаются напрямую в Правительство, к Президенту? Их уровень - губернатор Краснодарского края. И все станет на свои места.

Владислав Владислав А зачем России влияне в Абхазии ? Они 6ам нахрег без надобности.