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Депутат призвал лишить Пугачеву и Галкина дворца по закону о фейках о ВС РФ

Депутат призвал лишить Пугачеву и Галкина дворца по закону о фейках о ВС РФ

Депутат Государственной думы, первый зампред Комитета по контролю, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия  — За правду» Дмитрий Гусев предложил конфисковать находящийся в поселке Грязь замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (иноагент.

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NS
Nik Super
Дмитрий Гусев опоздал со своей инициативой ! Замок давно продан !
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