Депутат призвал лишить Пугачеву и Галкина дворца по закону о фейках о ВС РФ

Депутат Государственной думы, первый зампред Комитета по контролю, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил конфисковать находящийся в поселке Грязь замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (иноагент.
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